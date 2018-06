L'INTERROGAZIONE BELLUNO Sfalciate via Prade. Lo chiede al Comune il consigliere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERROGAZIONEBELLUNO Sfalciate via Prade. Lo chiede al Comune il consigliere Raffaele Addamiano. Il capogruppo di Obiettivo Belluno raccoglie il malcontento di molti pedoni e lo incanala in un'interrogazione rivolta alla giunta Massaro. «Lungo via Prade insiste a margine della carreggiata un passaggio pedonale che, allo stato, è quasi impossibile percorrere a causa della presenza di folta e disordinata vegetazione spiega il rappresentante dell'opposizione -. Il passaggio, se fosse in efficienza, risulterebbe assai utile ai cittadini che...