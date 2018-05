CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEPIEVE DI CADORE Uno schianto frontale devastante dal bilancio drammatico: due vittime e quattro feriti. È successo ieri, poco dopo le 14.30, sul ponte Cadore. Inevitabili i disagi alla viabilità dell'Alemagna che è stata dirottata per tre ore lungo la vecchia strada detta Cavallera.I FATTIErano le 14.40 quando al Suem 118 è giunta la richiesta di soccorso lanciato poco dopo l'entrata in collisione tra un'Audi A4 e una Peugeot 306, entrambe di colore bianco. Da una prima ricostruzione, non definitiva, pare che la berlina...