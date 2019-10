L'EMERGENZA BELLUNO Giocava con le chiavi della mamma, dopo essere stato accomodato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EMERGENZABELLUNO Giocava con le chiavi della mamma, dopo essere stato accomodato e legato sul seggiolino nella parte posteriore dell'automobile. All'improvviso ha schiacciato il tasto di chiusura delle portiere, impedendo a chiunque di aprire il veicolo. Momenti di panico nel primo pomeriggio di ieri nel parcheggio del market Mp in via Tiziano Vecellio in città. Il piccolo di sedici mesi stava giocando quando inavvertitamente ha azionato la chiusura. L'intera sequenza si è svolta sotto gli occhi della madre che non ha, a quel punto, avuto...