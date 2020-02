«Non c'è alcuna volontà di infierire sul responsabile dell'ufficio comunale: se si è arrivati a questo punto è per l'atteggiamento ostruzionistico di Itas assicurazioni, la compagnia assicuratrice del comune di Belluno». Giesse Risarcimento danni, gruppo bellunese specializzato nell'ottenere il risarcimento di danni sia lievi che gravi, spiega così il motivo per il quale, con i propri legali fiduciari, è stata per così dire costretta ad intraprendere la strada del procedimento penale nei confronti del responsabile del Comune di Belluno per un incidente avvenuto a gennaio dello scorso anno. Un dipendente pubblico in servizio assieme ad altri colleghi era stato colpito in testa da un cartello mobile, caduto a causa di una forte folata di vento, riportando ferite e un trauma cranico con prognosi di 85 giorni. Il risarcimento, tuttavia, non c'è stato. Itas Assicurazioni, infatti, ha tergiversato per più di un anno fino a quando la vittima, esasperata, ha sporto querela contro ignoti. Le successive indagini condotte dalla Procura hanno appurato chi, all'interno del Comune, avesse la responsabilità per quanto accaduto. A pochi giorni dall'udienza preliminare, fissata per il 10 marzo, Giesse ha comunicato alla compagnia assicurativa che, in mancanza di una proposta risarcitoria, non resterà altra soluzione che far costituire l'assistito come parte civile nel processo penale. Alessia Trentin

