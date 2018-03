In due travolti sulle strisce: attraversare è un pericolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEBELLUNO Investimento in via Tiziano Vecellio. Eppure i due pedoni erano sulle strisce pedonali. È accaduto giovedì sera alle 19, nell'attraversamento davanti al bar Dolomie, vicino all'ex Invensys. Le vittime, un uomo e una donna, G.T. di 60 anni lei e E.S. di 62 anni lui, sono subito state portate in ospedale per gli accertamenti del caso, ma non hanno riportato grossi problemi nella caduta, salvo qualche botta e tanto spavento, così sono entrambe state dimesse poco dopo. L'automobilista non si è comportato da pirata della...