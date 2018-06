Il crollo della montagna visto dal Bard in 4 incontri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI APPUNTAMENTIBELLUNO Il crollo della montagna in tour. In giro per la provincia di Belluno, scortato dal Bard. Il movimento autonomista organizza un ciclo di incontri per focalizzare l'attenzione sul report socio-economico della Cgia di Mestre. Per analizzare da vicino la cartella clinica del malato Bellunese. Ma anche per provare a proporre terapie valide. «Cercheremo di illustrare ai bellunesi qual è il quadro demografico, sociale ed economico della nostra provincia spiega il consiglio direttivo . I dati della Cgia parlano chiaro:...