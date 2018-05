I residenti nel capoluogo da lunedì all'anagrafe nazionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMUNE DIGITALEBELLUNO Non perdono tempo gli uffici comunali di via Mezzaterra. Lunedì prossimo il Comune capoluogo entrerà nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente-Anpr, diventando così uno dei primi dieci capoluoghi d'Italia e il primo in Veneto e nell'intero Nord Est a far parte della banca dati digitale nazionale. Un primato che Belluno ha ottenuto con sudore.L'ASSESSORE«È stata un'operazione complessa, che ha assorbito gli uffici per molti mesi dovendo prima di tutto bonificare i dati e poi allinearli con quelli delle...