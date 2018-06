Ha quasi un secolo e sfila con gli alpini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ADUNATABELLUNO Festa di popolo. Non c'erano solo le penne nere ieri a Vittorio Veneto: a sfilare per le strade della cittadina trevigiana, a cento anni dalla fine della Grande Guerra, anche lo spirito di solidarietà e di pace che fa parte del bagaglio degli Alpini. E che ha contraddistinto il raduno triveneto. Migliaia di Alpini da Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Centinaia e centinaia di penne nere dalla provincia di Belluno: le tre sezioni Ana di Belluno, Feltre e Cadore hanno passato volentieri il Fadalto per sfilare...