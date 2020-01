GLI ACQUISTI

BELLUNO Un continuo turn over di ambulanze, nell'Azienda Dolomiti, permette di contare sull'efficienza dei mezzi che escono per soccorrere i pazienti che ne hanno necessità. La procedura, da parte di Azienda Zero, per la dotazione in Veneto di 133 veicoli nuovi, ha dato l'assist al direttore generale della Uls, Adriano Rasi Caldogno di fare una panoramica dei mezzi in dotazione all'azienda. Parliamo di 34 ambulanze, tre auto mediche e di un elicottero. Azienda Zero, come anticipato, ha espletato una procedura di gara centralizzata per 133 veicoli da suddividere fra le varie Aziende sanitarie, in base alle specifiche necessità della gestione del servizio di emergenza e urgenza (Suem). Una dozzina sarà destinata al Bellunese.

IL DIRETTORE

«I vantaggi di questa procedura ha incalzato il direttore generale, Adriano Rasi Caldogno sono che il prezzo complessivo ottenuto con l'espletamento di questa gara è molto inferiore rispetto a quello che sarebbe stato pagato con singoli acquisti. Inoltre, essa rappresenta un unicum a livello nazionale sia per l'ampio quantitativo di beni messi a gara sia per l'elevatissimo standard qualitativo richiesto e ottenuto». Basti pensare che il contratto di servizio di manutenzione full risk previsto «garantirà, per il periodo di utilizzo è intervenuto il direttore del Pronto soccorso di Feltre, Edoardo Rossi un'efficienza e una prestazione del parco macchine senza precedenti a costi sensibilmente inferiori rispetto a quelli tuttora supportati dalle varie aziende sanitarie». Senza contare che la gara centralizzata intercetta una più puntuale stima del fabbisogno futuro dei mezzi. Nel dettaglio alla Uls Dolomiti nel triennio 2020-22 arriveranno 12 tra ambulanze e auto mediche, quattro delle quali sono in arrivo entro l'anno. «Si tratta di veicoli specializzati per le strade di montagna, quelli che arriveranno da noi precisano Rasi Caldogno e Rossi -, dotate di trazione integrale, con più di 200 cavalli, cambio automatizzato con 8 rapporti, già allestite con ogni attrezzatura». Nove dei 12 mezzi tutti Volkswagen - costano, ciascuno, 120 mila euro full optional, manutenzione per cinque anni compresa. Tra le caratteristiche, oltre ad essere destinate ad uso prevalentemente in aree montane o sterrate, hanno dotazione standard di trazione integrale e cambio automatico con accorgimenti tecnici (cambio automatico con comandi al volante, per non staccare le mani dal volante durante la guida, sistemi di protezione del vano motore, sospensione pneumatiche rinforzate, impianto frenante maggiorato) volti a limitare possibili danni che potrebbero derivare da interventi di soccorso in ambienti ostili. Per quanto riguarda l'automedica, invece, si tratterà di una station wagon per garantire una maggiore capacità di carico, a trazione integrale con cambio automatico, in versione off-road (presentano quindi un'altezza maggiore rispetto alle vetture da strada, nonché una protezione della sottoscocca medesima che consente di raggiungere zone con terreni impervi.

Federica Fant

