GIORNATA MONDIALE

BELLUNO Iin occasione del Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita e promossa dalla Commissione Europea mercoledì scorso, , i ragazzi delle classi 2. A, 2. B e 2. E della scuola secondaria di primo grado S. Ricci hanno assistito ad un interessante intervento, tenuto dalla Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, mirante a far riflettere gli studenti sull'uso consapevole della rete e sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno per rendere Internet un luogo positivo e sicuro.

Gli argomenti trattati durante l'incontro hanno spaziato dalla sicurezza dei propri dati quando si naviga in rete, al proteggersi da malintenzionati, alla pirateria con le eventuali pene per chi scarica e copia illegalmente materiale protetto dai diritti Siae. È stata presentata anche l'utilissima app You Pol, scaricabile gratuitamente da Google Play, che permette di denunciare in modo immediato e anonimo, attraverso geolocalizzazione e fotografia, eventuali illeciti come atti di bullismo, spaccio di stupefacenti ed altro. La scuola Ricci era l'unica scuola nel Bellunese coinvolta nel progetto, insieme ad altri sei istituti delle altre province del Veneto.

