Festa in Comune: va in pensione dopo 41 anni Marta D'Isep

IL SALUTONon poteva essere altrimenti: alle parole del sindaco, a lei dedicate, Marta D'Isep si commuove. E un fazzoletto non basta. Erano in più di ottanta per la festa d'addio agli uffici di Palazzo Rosso dove D'Isep ha trascorso tutta una vita. Entrata ventunenne ne è uscita ora, in nome della pensione, dopo 41 anni continuativi. Un onore immeritato, per me, avere la parola per dirle che lei è un pezzo di storia del nostro Comune ha affermato Jacopo Massaro Marta appartiene a quella rara fetta di persone che fanno un lavoro delicato...