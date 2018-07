Elettrodotto: il Comune fa ricorso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA BATTAGLIABELLUNO Belluno contro Terna: la battaglia si fa dura. La giunta Massaro è pronta ad affondare il colpo. È stato infatti deliberato in sede di giunta il ricorso al Tar Lazio contro il progetto di razionalizzazione dell'elettrodotto nella media valle del Piave proposto da Terna. Una mossa che peserà sulle casse del Comune per circa 30 mila euro, tra costi legali e parcelle; un conto non da poco, ma il passaggio è necessario ad alzare gli scudi per il duello finale contro il colosso dell'energia. La delibera incarica l'avvocato...