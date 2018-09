Donazioni all'Usl Dolomiti: apparecchi per 60mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITA'BELLUNO Settembre ricco di doni per l'Usl 1 Dolomiti. Ammonta a quasi 60 mila euro il valore complessivo del doppio gesto di solidarietà di due associazioni del territorio verso l'azienda sanitaria locale. Un maxi regalo che andrà a favore dei pazienti del San Martino. AIL. L'Associazione italiana contro le leucemie ha vuotato il salvadanaio a favore dell'Unità complessa di Gastroenterologia. Il gruppo ha devoluto tutto quanto incassato dal 5x1000 del 2017 all'ospedale cittadino, acquistando sondini per la gastroscopia e per la...