IL PROGETTO

BELLUNO Provincia e Dolomitibus accendono i motori, mettendo su strada mezzi per nuove corse. Ieri il via libera alle novità che avranno inizio da lunedì. Non riguardano solo il nuovo orario estivo, consultabile in tutte le sue tabelle su sito o su app (www.dolomitibus.it).

NEL MIRINO

Il potenziamento punta a sostenere zone con flusso turistico, grazie a più linee che porteranno gli appassionati della montagna in varie località turistiche, fino alla base della Marmolada, o a Misurina e alle Tre Cime. Inoltre verranno riattivate alcune corse per i lavoratori delle fabbriche. Non manca attenzione per tratte che erano rimaste scoperte. Nel mirino, dunque, benefici per flusso turistico e per i residenti. «Nel trasporto pubblico saliamo, come servizio svolto da Dolomitibus, al 60% -spiega il consigliere provinciale con delega ai trasporti, Dario Scopel-. Insomma se il Covid 19 ha ingessato alcune linee, ora c'è voglia di normalità». Facendo un passo alla volta. «Vaglieremo settimanalmente la situazione per poter intervenire, in modo da migliorare gli orari dove necessario, e soprattutto aggiungere corse, dove possibile», è la modalità prevista dal consigliere provinciale.

L'ALLARGAMENTO

In programma c'è l'allargamento del raggio d'azione dei mezzi, per coprire aree che finora erano rimaste scoperte e per potenziare linee che negli ultimi mesi erano state ridotte. Il problema che riguarda il trasporto pubblico sta nell'utenza. Non ne fa mistero Scopel: «Nelle ultime settimane si è registrato un crollo nell'utilizzo di autobus e corriere». Occorre fidarsi: «I mezzi pubblici sono sicuri, per quanto riguarda la paura di contagio non presentano alcun rischio». Il consigliere provinciale è consapevole, peraltro «che serviranno impegno e pazienza prima di ritornare alla situazione di un anno fa. Intanto assistiamo ad un passo in avanti importante. Di fatto la paralisi non è facile da superare». Nuvole grigie, che si spera girino presto al sereno, stanno, invece, sopra la questione del trasporto scolastico. Anche se di mezzo ci sono problemi logistici delle scuole. Il presidente Padrin ha avuto ieri un incontro con gli altri presidenti veneti: seguiranno tavoli tecnici per le azioni da intraprendere.

Daniela De Donà

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA