Difesa personale: infermieri e medici a lezione

IN OSPEDALEBELLUNO Medici e infermieri a lezione di tecniche di combattimento. Troppi i casi di violenza contro i camici bianchi, l'Usl 1 Dolomiti corre ai ripari e lancia i corsi di autodifesa. Minacce, abusi e aggressioni, quella dei sanitari è una professione sempre più pericolosa. Operatori dei servizi di emergenza urgenza, delle strutture psichiatriche e del Serd, come delle guardie mediche non ne possono più. Recarsi al lavoro, in certe giornate, può risultare davvero pericoloso. IL CASOGli episodi di violenza che vedono i camici...