COLLEGAMENTIBELLUNO Procede come da programma il lavoro di costruzione della banda larga in fibra ottica in tutti i comuni della provincia di Belluno. Il report periodico di Infratel Italia Spa, la società del Ministero dello Sviluppo Economico incaricata di attuare i piani banda larga e ultra larga del governo, indica a inizio luglio che sono in esecuzione i lavori di cablaggio in 22 Comuni bellunesi. Lo afferma il deputato bellunere Roger De Menech: «Hanno già completato l'iter della progettazione e sono in attesa delle necessarie...