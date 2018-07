Boscaiolo infortunato colpito da un tronco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOCCORSO ALPINOBELLUNO Ancora un infortunio nei boschi. L'incidente è accaduto ieri, verso le 16.30, in località Crede, in un'area boscata che sale verso il Nevegal.Vittima un 60enne, di Alleghe, centrato in pieno da una pianta nella fase di schianto. La dinamica dell'infortunio non è ancora chiara.L'allarme è scattato al 118 che ha inviato sul posto una squadra del Soccorso alpino di Belluno. A bordo del mezzo fuoristrada anche il personale sanitario dell'ambulanza costretto a trasbordare per l'impervietà della zona, raggiungibile solo...