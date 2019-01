All'asta gli alberi abbattuti: le domande entro gennaio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AVVISOBELLUNO Asta pubblica delle piante cadute per l'alluvione: ora ci sono le date. Chi fosse interessato ad acquistare tronchi di abete rosso ha tempo fino alle 12 del 30 gennaio per inviare all'Ufficio Protocollo di Piazza Duomo il plico con l'offerta, oppure inviarla a mezzo posta. L'apertura delle buste avverrà in seduta pubblica giovedì 31 gennaio, alle 9 nella Sala preconsiglio di Palazzo Rosso. La vendita del legname avverrà infatti attraverso asta pubblica a unico incanto, con il metodo delle offerte segrete a rialzo rispetto al...