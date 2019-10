Samira, il giallo della mamma scomparsa Il marito: «Mai avrebbe lasciato la figlia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL GIALLOSTANGHELLA «Io ho fatto denuncia, non so dove sia mia moglie e sono preoccupato. Non se ne sarebbe andata, lei. Ama sua figlia, non la lascerebbe mai». Mohamed Barbri, il marito di Samira El Attar, la mamma marocchina di 43 anni scomparsa dalla sua abitazione di Stanghella (Padova) dopo aver portato all'asilo la sua bambina, si porta i palmi delle mani agli occhi, mentre spiega in un italiano stentato quello che sta succedendo. Non ha notizie di sua moglie da lunedì 21 ottobre. Nessuno sa dove sia Samira. E dopo giorni e giorni di...