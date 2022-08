Punto da una vespa va in choc anafilattico: ex finanziere muore a 74 anni

Morto per choc anafilattico a causa di una puntura di una vespa. Tragedia a Velo Astico, in provincia di Vicenza, dove il 74enne Grazioso Sommaggio, ex militare della Guardia di finanza in pensione, ha perso la vita dopo essere stato punto da un insetto. A nulla sono serviti i vari tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, allertati dai parenti dell'uomo che hanno dovuto assistere inermi alla scena.

Il tutto è accaduto lo scorso sabato sera, intorno alle 23, poco prima che l'ex comandante della guardia di finanza, andasse a dormire. In camera da letto l'amara sorpresa. Vicino la finestra della stanza si era formato un alveare di vespe. Quando l'uomo ha tentato di chiudere la finestra, una vespa lo ha punto sulla mano causando lo choc immediato.

Stando a quanto riportato da Il Giornale di Vicenza, sembra che il nido di vespe fosse stato notato qualche giorno prima da una vicina di casa di Sommaggio, così l'ex ufficiale lo aveva fatto rimuovere. La rimozione evidentemente non è stata totale: alcune vespe sono rimaste nei dintorni finendo per pungere il pensionato. «Era una bellissima persona sempre positiva, piena d’entusiasmo. Stava bene e lavorava molto. Un uomo attivo», ha raccontato la stessa vicina. Decorato nel 2005 Cavaliere della Repubblica Italiana, nella sua casa di Velo, comune dove era nato e dove viveva con la moglie, il 74enne si dedicava a lunghe passeggiate ssendo un amante della vita all'aria aperta.

