Università, completata la nuova area da 3.700 posti: investimento di 15 milioni

VICENZA - Taglio del nastro oggi all'Università di Vicenza, dove con il completamento del secondo e stralcio, viene garantita una presenza totale di 3.700 posti tra aule, sale riunioni, reading room e uffici. Il primo edificio, già utilizzato per i corsi di laurea in economia dell'Università di Verona e per quelli di ingegneria e di sicurezza e igiene alimentare dell'Università di Padova, garantiva una presenza di 1.200 persone, mentre il secondo, inaugurato in tarda mattinata, arriva a contenerne 2.500.

L'investimento economico per il nuovo edificio ammonta a 12 milioni di euro a carico della Provincia di Vicenza ma con il fondamentale contributo di Fondazione Cariverona e della Camera di Commercio, a cui si aggiungono ulteriori 3 milioni dell'ateneo patavino per gli arredi, i sistemi di rete e le dotazioni informatiche e audiovideo. Il nuovo edificio si estende su 10.480 mq che aggiunti a quelli già esistenti portano l'area totale ad oltre 19 mila mq. Da quando, negli Anni Novanta, è nato il complesso universitario di viale Margherita sono stati investiti complessivamente quasi 28 milioni di euro. Il complesso universitario berico, progettato dall'architetto Adolfo Natalini, contiene numerosi aspetti di pregio architettonico.