Cassola. Investito da un taxi, muore in ospedale: troppo gravi le ferite

VICENZA - Un 71enne residente a Romano d'Ezzelino è morto a causa delle ferite riportate in un investimento avvenuto a Cassola. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Bassano del Grappa, che ha svolto i rilievi, l'uomo è stato investito, mentre attraversava la strada, da un taxi con alla guida un uomo residente a Valbrenta.

Lo schianto è stato violento e il 71enne, di origini macedoni ma residente da molti anni in Italia, è stato sbalzato in avanti per diversi metri.