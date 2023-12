Travolge e uccide il fidanzato passandogli sopra con l'auto: ​«Alla festa aveva parlato con un'altra ragazza»

Una giovane donna di 23 anni è accusata di omicidio per aver travolto e ucciso di proposito il suo ragazzo, di 24 anni, dopo aver passato la serata insieme ad una festa. L'imputata avrebbe «perso la pazienza» durante il party, quando ha visto che il suo ex parlava e ballava con un'altra donna. Secondo alcuni testimoni oculari, Alice Wood, avrebbe colpito Ryan Watson più volte con la sua auto, schiacciandolo e salendo più volte sul corpo della vittima.

In tribunale, durante il processo ancora in atto, l'accusa ha mostrato un video delle telecamere di sorveglianza in cui la 23enne investe il suo ex ragazzo.

Nonostante le prove evidenti, la difesa nega i fatti per sottrarsi dall'accusa di omicidio.

Le dinamiche

La gelosia di Alice Wood durante un party a Hanley, Regno Unito, è sfociato nell'assassinio del suo ex ragazzo Ryan Watson, ucciso per aver parlato con un'altra ragazza. Al termine della festa, la coppia si è diretta verso casa e, secondo quanto riporta la polizia, sarebbe stata la donna ad accompagnare il fidanzato con la sua macchina, una Ford Fiesta. Una volta sceso dal veicolo, Alice Wood l'avrebbe investito facendolo volare sul cofano. Ma Ryan era riuscito ad alzarsi e provava a chiamare aiuto: è stato in quel momento che la ragazza ha fatto retromarcia e l'ha investito, andando in avanti e indietro con l'auto sul corpo della vittima.

La donna con cui avrebbe parlato tutto il tempo Ryan Watson sostiene che il giovane, durante la serata, «avesse chiacchierato e ballato con tutti gli invitati» e che Alice Wood «sedeva isolata senza rivolgere la parola ad altre persone».

Le accuse

Durante il processo che vede Alice Wood accusata di omicidio per la morte del suo ragazzo, i legali della vittima hanno presentato un video come prova principale. Immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona che mostrano l'imputata investire Ryan Watson mentre urla dal dolore e chiede disperatamente aiuto.

Dopo che alcuni vicini hanno sentito le grida della vittima hanno chiamato l'ambulanza per soccorrere il 24enne. Sul posto, insieme ai paramedici, sono intervenuti anche gli agenti di polizia che hanno arrestato Alice Wood. Ad uno di loro avrebbe dichiarato: «Me lo merito, sparatemi e basta».

Nonostante la confessione e le immagini che ritraggono il momento dell'assassinio, la giovane nega i fatti e si sottrae all'accusa di omicidio. Il processo è attualmente in corso.