Suicidio assistito, Zaia incontra Stefano Gheller: «Decidere non spetta alla politica, ma alle nostre coscienze»

VICENZA - Il governatore del Veneto Luca Zaia ha incontrato oggi nella sua abitazione Stefano Gheller, il 49enne di Cassola (Vicenza) affetto da una rara forma di distrofia muscolare che nei giorni scorsi ha ottenuto formalmente, su sua richiesta, l'assenso da parte dell'Ulss 7 per accedere alle pratiche del fine vita.

Zaia ai microfoni di TvA Vicenza ha spiegato come la politica debba impegnarsi per garantire le libertà non per limitarla: «ogni cittadino decide, deciderà quale sarà il suo progetto di vita, noi dobbiamo preoccuparci del fatto che tutte le persone possono decidere nella totale libertà - ha spiegato - e che non ci sia qualcuno condizionato dal fatto che qualcun altro lo indirizzi verso scelte sbagliate». «La politica non può decidere se sia giusto attivare un progetto di fine vita oppure no - ha concluso Zaia - questo non spetta alla politica, spetta alla nostra coscienza».