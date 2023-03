Ordinanza della Provincia: sul Costo limite massimo di 70 km all'ora

VICENZA - Sulla strada del Costo, l'arteria nel Vicentino che collega la pianura con l'Altopiano di Asiago, non si potranno superare i 70 km all'ora. A stabilirlo è un'ordinanza di Vi.Abilità, braccio operativo della Provincia di Vicenza per la gestione delle strade di competenza, che ha deciso di abbassare il limite. Da lunedì 6 marzo, recita il provvedimento, la velocità massima permessa lungo la strada provinciale «349», ex statale, passa da 90 a 70 km orari nel tratto che interessa i comuni di Caltrano, Cogollo del Cengio e Roana, quindi l'intero tratto dei tornanti, dall'inizio del centro abitato di Caltrano, in prossimità della rotatoria tra le provinciali 349 e 116, sino all'abitato di Tresché Conca di Roana.

La motivazione, viene spiegato, è legata alla fisionomia dell'arteria stessa: si tratta infatti di una strada di montagna, quindi con un andamento planoaltimetrico caratterizzato da pendenze significative intervallate da tornanti, che condiziona particolarmente la distanza di sicurezza, dove la velocità è il fattore principale, se non esclusivo, di incidenti gravi, talvolta mortali, che si sono verificati nel corso dei decenni. Non è un caso che proprio la strada provinciale del Costo sia stata negli ultimi anni oggetto di uno specifico progetto sicurezza da parte della Provincia di Vicenza: nel 2020, con un investimento di 400 mila euro, sono state messe in funzione due apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità.

Contestualmente all'abbassamento del limite la Provincia berica sta ora potenziando il sistema di rilevazione con la previsione di un nuovo apparecchio di rilevazione da posizionare tra i due esistenti. In questo modo, mentre quello più a nord continuerà a fungere da autovelox, gli altri due rileveranno la velocità media (tutor). Il progetto, del valore di 232 mila euro a carico dello stesso ente berico, è in fase di progettazione.