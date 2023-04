Sparatoria a Fara Vicentino, indagato anche il vigile ferito: per la Procura è un atto dovuto

VICENZA - Tre pistole sotto sequestro e due gli indagati per la sparatoria accaduta lunedì a Fara Vicentino ( Vicenza), dove è stato ucciso da un appuntato dei carabinieri il marocchino 29enne Soufiane Boubagura. Oltre al militare che ha premuto il grilletto dopo che lo straniero aveva sparato 15 colpi di pistola, e indagato per omicidio colposo nell'uso legittimo della armi, la Procura ha iscritto come atto dovuto con la stessa ipotesi di reato Alex Frusti, l'agente della polizia locale Nord Est Vicentino, intervenuto con un collega a supporto dei carabinieri, rimasto gravemente ferito proprio dai colpi esplosi dal 29enne.