VICENZA - Vendevano sigarette al bar senza autorizzazione, sequestrati 48 chili e mezzo di tabacco. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, nell’ambito del dispositivo di sicurezza economico-finanziaria, hanno eseguito accertamenti in relazione alla vendita di generi di monopolio quale concessione statale, conferita ad una persona sulla base di un mandato fiduciario non trasferibile a terzi. Nel corso delle indagini, i finanzieri della tenenza di Thiene hanno eseguito controlli in un bar, riconducibile ad una cittadina cinese, in cui c'era anche una rivendita di generi di monopolio formalmente riconducibile ad una cittadina italiana.

Nel corso dei sopralluoghi non è stata mai trovata la titolare della rivendita dei generi di monopolio, quindi, nelle ore pomeridiane la vendita dei tabacchi era effettuata da persone non autorizzate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I finanzieri durante i controllo nel bar hanno constatato la vendita di sigarette ad un cliente da parte della legale rappresentante (non autorizzata alla vendita di generi di monopolio) della società che gestisce il bar e hanno verificato la continuità di questa condotta. I finanzieri di Thiene hanno quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza la legale rappresentante della società per vendita di tabacchi senza autorizzazione, reato che prevede l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Inoltre sono stati sequestrati i tabacchi in vendita: in totale 48,5 chili sigarette.