Tre auto si urtano nel sottopasso a Torrebelvicino, due feriti

TORREBELVICINO - Tre auto coinvolte in uno scontro nel sottopasso e circolazione in affanno per qualche ora nella mattinata a Torrebelvicino. Alle ore 9.45 circa di oggi, 7 giugno, due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute in via Rimembranza a Torrebelvicino per il rilievo di un sinistro stradale con feriti che ha visto coinvolte tre veicoli. L'origine dell'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ad una prima ricostruzione è stato il salto di corsia di una Volkswagen Golf, condotta da un 28enne, che stava affrontando il passaggio sotto ad un cavalcavia, in leggera semicurva, con direzione Valli del Pasubio e nel farlo ha allargato la sua traiettoria andando ad urtare in la ruota anteriore sinistra di una Toyota Rav 4, che procedeva in direzione opposta. In a seguito all'urto la Golf perdeva ulteriormente il controllo e finiva a tamponare una Fiat Panda che la precedeva. Quest'ultima, spinta dall'urto, andava a toccare il muro del sottopasso e rimbalzava girando completamente su se stessa, così come la Golf, che ne frattempo aveva perso una ruota e si schiantava contro il guardrail dell'altra corsia di marcia. Per gli occupanti della Fiat Panda, un uomo e una donna, necessario il ricovero al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Santorso.



