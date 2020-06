Perde il controllo della Toyota e si schianta contro un albero

TRIESTE - Incidente stradale in Viale Miramare, all'altezza del civico 35, tra due auto coinvolte. Per cause in fase di accertamento, il conducente di una Toyota è andato a sbattere contro un albero e un'altra autovettura che sopraggiungeva dal lato opposto. Il conducente della Toyota é stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato a Cattinara, illeso l'altro conducente. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e l'area interessata dal sinistro. Sul posto anche i Vigili urbani per gli accertamenti e la viabilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA