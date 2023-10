Scomparso da casa ieri, cercato per cielo e per terra: purtroppo trovato morto

ASIAGO - È stato trovato, dai vigili del fuoco, privo di vita nella tarda mattina di oggi, 13 ottobre, il 58enne di Asiago di cui non si avevano più notizie da ieri. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato all’interno di un ricovero all’aperto per il fieno nei pressi di via Leiten. Le ricerche dei vigili del fuoco sono scattate ieri sera, dopo la denuncia dei familiari. Subito sul posto il personale di Asiago, Vicenza e gli specialisti Tas (topografia applicata al soccorso) e cinofili arrivati da Belluno e Treviso. Questa mattina anche il sorvolo dell’elicottero Drago 149 del reparto volo di Venezia.

Dopo il ritrovamento del corpo e la constatazione della morte da parte del medico del Suem, la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto i carabinieri. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate nel primo pomeriggio.