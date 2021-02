Tasso alcolemico tre volte oltre il consentito, si schianta in auto: vettura distrutta, via la patente e multa per l'uscita non giustificata

SCHIO (VICENZA) - Incidente all'una e mezza di domenica 7 febbraio a Schio. Un 23enne scledense, a bordo di una kia Rio, proveniente da Marano Vicentino e diretto verso Schio centro, per cause in corso d'accertamento da parte degli agenti intervenuti, ha urtato prima contro il cordolo del marciapiede presente lungo il margine destro della carreggiata, poi contro un lampione dell'illuminazione pubblica, per poi finire la corsa contro un albero.



Mentre la passeggera è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso, il conducente è stato sottopostoad alcoltest, risultando positivo con un tasso di quasi 3 volte oltre al limite consentito. Per tale motivo la patente di guida gli è stata immediatamente ritirata con la decurtazione di 10 punti e il conducente deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. Entrambi i soggetti sono stati sanzionati per il mancato rispetto della normativa anti Covid poiché il loro spostamento non è risultato rientrare tra quelli permessi nella fascia oraria 22/05.





Ultimo aggiornamento: 18:30

