Sbalzata fuori e schiacciata dalla sua auto: morta una ragazza di 29 anni

BASSANO - Una giovane donna è morta e un'altra è rimasta ferita oggi alle 12.10 in uno scontro tra due auto in via Monte Asolone a Bassano del Grappa. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da sotto una Ford Fiesta rovesciata su un fianco, una donna 29 di anni, che dopo essere stata sbalzata fuori è rimasta schiacciata dall’auto stessa.



Il medico del Suem nonostante i soccorsi ha dovuto constatare la morte della donna. Ferita l’autista della Renault Clio, che è stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferita in ospedale. Ultimo aggiornamento: 16:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA