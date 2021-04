Il gioielliere Zancan di Nanto: «Il collega di Cuneo? Gli farei un monumento»

VICENZA - «Mi dispiace veramente per quello che è successo anche perché il titolare della gioielleria di Cuneo, Roggero, stava per diventare un mio cliente, lo avevo già contattato per lavorare insieme. La sua è stata una reazione d'istinto, perché quando ti senti minacciato agisci così, non ha voluto fare l'eroe, ma ha solamente difeso i suoi cari e i suoi sacrifici. Io gli farei un monumento, ha fatto bene ad agire in quel modo. Non mi interessa se il rapinatore, come ho sentito, aveva una pistola giocattolo». Lo ha detto oggi - 29 aprile - il vicentino Roberto Zancan, la cui gioielleria di Ponte di Nanto fu assaltata da un commando di rapinatori la sera del 3 febbraio del 2015.

«Ora non vengano fuori le solite polemiche dei buonisti, perché non sono per nulla giustificate. Bisogna provarlo sulla propria pelle per comprendere certe situazioni. Da parte mia piena -aggiunge- solidarietà e sostegno al gioielliere. Quando sei in balia di questi criminali non sai bene cosa ti possa capitare. Sono convinto che se l'arma fosse stata vera l'avrebbe usata, e non è possibile continuare a tollerare episodi del genere».

APPROFONDIMENTI PIEMONTE Alba, gioielliere spara e uccide due ladri. Salvini: «Difesa... ITALIA Alba, due morti nella rapina alla gioielleria Roggero CUNEO Rapina ad Alba, Matteo Salvini: «Un abbraccio al gioielliere.... NAPOLI Napoli, rapinatori morti in strada, confessa vittima della rapina:... VIDEO Rapina finisce nel sangue a Marano: due morti CAMPANIA Napoli, rapina finita male: auto sperona scooter, morti i due banditi