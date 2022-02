Quale futuro per il tram e la sosta? I vicentini rispondono on line

VICENZA - Come dovrà essere realizzato il metrobus? Con quali percorsi? In centro i posti auto dovranno essere diminuiti? O andrà stimolata la sosta a tempo con costi più vantaggiosi nelle prime ore del giorno?

Parlano i vicentini. Anzi, rispondono. Sì, perché è on line sul sito del Comune - www.comune.vicenza.it - il questionario da compilare entro il 23 febbraio in cui si chiede ai cittadini di esprimersi sulla mobilità del futuro. Dai parcheggi al tram, tutti sono invitati a esprimere un parere sulle 7 sette strategie “per una città sana”.

Le tre linee del metrobus e la sostituzione dell'attraversamento del centro con un percorso ad anello. E poi le ciclabili per spostamenti sotto i 5 km, la sosta lungo le strade da ridimensionare a beneficio di marciapiedi e tavolini dei bar, i parcheggi di interscambio, le telecamere, la sicurezza dei quartieri. Alternative e quesiti che fanno parte dell'ultimo step del percorso partecipativo per la messa a punto del cosiddetto Piano urbano della mobilità sostenibile. «E' un'occasione unica per dire la propria - sottolinea l'assessore Matteo Celebron - su temi molto concreti e scelte che hanno costi e impatti differenti». Link al questionario: https://arcg.is/1vWeXb