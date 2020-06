Promozioni Dilettanti, ecco chi é passato di categoria. Dalla Eccellenza alla Terza Categoria, tanta la gioia.

Un effetto cascata di gioia, dalla Promozione alla Terza Categoria. Dopo che il Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti ha confermato la linea della FIGC e di fatto ufficializzato il passaggio alla categoria successiva delle prime in classifica (scongiurando dunque la ipotesi di un calcolo delle classifiche a metá anno), in tutto il Veneto di brinda di gioia.



Tante le squadre che hanno aspettato, pazienti, per gioire, tante le societá che ora si trovano a programmare la prossima stagione in una categoria superiore: confermate anche le promozioni ex acquo in caso di paritá in classifica, tre casi in Veneto, mentre come detto le retrocessioni ci saranno solo in Eccellenza (l’ultima) o nel caso di scelte autonome di societá che non vorranno partecipare a determinati campionati,



Partiamo da quelle giá confermate, le vincitrici dei due Gironi di Eccellenza, il Sona (Girone A) e Union San Giorgio-Sedico (Girone B) che passeranno in Serie D. Festa anche per le quattro vincitrici del campionato di Promozione, Pescantina Settimo, Fc Bassano 1903, S.Giorgio in Bosco e Opitergina, che arricchiranno i due giá estremamente competitivi campionati di Eccellenza.



Otto le promosse dalla Prima Categoria, le otto vincitrici dei gironi: il Cadidavid nell’A, il Chiampo nel B, il Monteviale nel C, il Monselice nel E, doppio passaggio nel Girone E con Dolo e Armistizio Esedra Don Bosco, l’Eurocalcio nel F, il Limana nel G e la Julia Sagittaria nel H.



Come detto, è un effetto cascata, con ben 17 squadre di Seconda Categoria che ottengono la promozione: il Pastrengo, l’Olimpia Ponte Crencano, le due vincitrici del Giorne C Monetecchio San Pietro e Brendola, il Bevilacqua, BP 93, il Valli, Tezze sul Brenta, Crespingo Guarda Veneta, Caminese, Nuovo San Pietro, Euganea Rovolon, Oriago, Monastier, Fontane, San Gaetano e Schiara.



Ultimi ma non ultime le squadre vincitrici dei vari Gironi di Terza Categoria: il Facca, campione a Bassano, Argordina a Belluno, Gianesini del Girone Padova A, Pernumia e San Precario nel Padova B, Albarella Rosolinamare a Rovigo, Villanova a San Doná, Fregona a Treviso, Ausonia Sona United nel Verona A, Porto nel Verona B, Azzurra Maglio nel Girone di Vicenza.



Tante squadre che probabilmente avrebbero preferito festeggiare sul campo ma che in ogni caso hanno portato a casa un successo cercato e che si prepareranno ora (in base alle possibilitá societarie) alle prossima avventura: anche il calcio, nel suo importante ruolo di sport, vuole tornare alla normalitá.

