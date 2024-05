PORDENONE - L'attesa è finita. In città tornerà a sventolare la tanto amata bandiera neroverde e lo farà con una squadra che ripartirà dal campionato di Promozione e che giocherà al Bottecchia. Si chiamerà "Nuovo Pordenone 2024 Fc Asd.". È questo il nome scelto dai sette soci del nuovo sodalizio che si sono ritrovati ieri negli studi del notaio Gerardi in Pordenone per formalizzare il nuovo statuto societario. Assieme a Gian Paolo Zanotel, che con molta probabilità assumerà la carica di presidente, comporranno il consiglio direttivo Franco Zanetti, Giuseppe Polazzo, Andrea Dal Mas, Nevio Pavan, Paolo Vernier e Edmondo Pasquetti. Venerdì alle 11 in sala consiliare in Comune a Pordenone verranno illustrati cariche societarie e i dettagli del nuovo progetto. Adesso i "nuovi neroverdi" hanno in mano i titoli per poter richiedere l'affiliazione a Roma alla Figc. Questa dovrà necessariamente contenere lo statuto societario, l'organigramma del consiglio direttivo e la disponibilità, nonché l'idoneità del Bottecchia.



IL FUTURO

E questo è solo il primo step. Dopodiché si potrà procedere con il secondo passo ovvero individuare chi si preoccuperà di organizzare collaboratori, staff tecnico, organico. In realtà gli incontri con dirigenti, tecnici e calciatori sono iniziati già da tempo. Sul "ritorno alle origini" professato da Zanotel nella sua prima apparizione ufficiale al pubblico, sembrerebbe chiaro il nuovo scenario: dirigente Walter Padovan, allenatore Fabio Campaner, vice Paolo Brescacin, preparatore atletico Massimiliano Sessolo e preparatore dei portieri Paolo Allegretto, tutti a Fontanafredda nella passata stagione. Ma la panchina lasciata libera da Fabio Campaner potrebbe invece vedere uno scenario inverso con un ex neroverde pronto a sposare il rossonero, colori con i quali ha iniziato la carriera nelle giovanili del Milan. Con molta probabilità Mirko Stefani siederà di nuovo sulla panca del Tognon. Questa volta in Eccellenza e con la squadra di casa. Non solo. Le buone annate a Fontanafredda di Campaner hanno stuzzicato l'appetito di parecchi club regionali. Nelle ultime ore, in caso di permanenza in Eccellenza, il suo nome è stato più volte accostato al Tamai. In questo caso il nuovo sodalizio punterebbe forte su Stefano De Agostini attuale tecnico delle furie rosse più volte accostato negli anni addietro al Pordenone Calcio con la dirigenza neroverde che poi virò su altri profili.



LA ROSA

Per quanto riguarda il nuovo roster tutto dipende dalla decisione del tecnico. Con Fabio Campaner potrebbero arrivare sempre via Fontanafredda i calciatori Davide Grotto, Federico De Pin, Lorenzo Zucchiatti e Mattia Tellan. Per alzare i livelli di qualità del nuovo undici neroverde sarebbero stati già avviati incontri per riportare a Pordenone (città in cui risiede) il classe '87 Alberto Filippini nell'ultima stagione nell'Eccellenza Veneta a Portomansuè. Infine anche Marco Facca, classe '95 cresciuto calcisticamente a Fontanafredda quest'anno a Concordia, sembrerebbe promesso sposo del Nuovo Pordenone 2024 Fc.