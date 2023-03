Premio Brave Women, Otb stanzia 550mila euro per 55 borse di studio: «Vogliamo formare la classe dirigente femminile del futuro». I cinque atenei coinvolti

BREGANZE (Vicenza) - Dopo il successo dell’edizione 2022 di Brave Women Awards (inaugurata in febbraio con l’Università Bocconi di Milano) OTB Foundation di Renzo Rosso amplia il progetto tessendo una rete di collaborazioni con altri atenei italiani. Prosegue quindi il progetto nato per formare una classe dirigente femminile del futuro stanziando un totale di 550 mila euro per 55 borse di studio. I bandi per l’anno accademico 2023/2024 verranno pubblicati nei siti delle singole università a partire da oggi.

I cinque atenei

Le strutture che hanno sposato il progetto sono: Università Alma Mater di Bologna, la Luiss di Roma, Università degli Studi di Padova, Ca' Foscari di Venezia cui si aggiunge la Bocconi di Milano.

Secondo l’ultimo rapporto ISTAT sui livelli di istruzione e occupazionali relativi al 2021, nonostante in Italia la quota di donne laureate superi quella maschile (23,1% contro il 16,8%), l’iniziale vantaggio in termini di istruzione più elevata non si traduce poi nella conquista di posti di lavoro, anzi.

Il tasso di occupazione femminile è infatti inferiore a quello maschile (55,7% contro il 68,5% della media europea). Per quanto riguarda lo stipendio, l’ISTAT riporta che le donne percepiscono mediamente una retribuzione inferiore (variabile tra il 74 e 77% in meno rispetto agli uomini).