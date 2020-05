Principio di incendio nel magazzino del market: avaria nel compattatore

CHIAMPO - Principio di incendio ieri sera in via Dal Molin a Chiampo in un compattatore di cartoni all’interno di un magazzino di un supermercato. I dipendenti durante le operazioni di controllo di chiusura del magazzino si sono accorti del fumo provenire dal compattatore e hanno dato l’allarme. I Vigili del Fuoco arrivati da Arzignano hanno subito spento il principio d’incendio per poi bonificare il macchinario, tirando fuori tutti i cartoni presenti all’interno. Le cause del principio d’incendio probabilmente dovute a un’anomalia elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 22 circa. © RIPRODUZIONE RISERVATA