Polizia locale agli ingressi e steward alle fermate: riapertura “blindata” per le scuole

VICENZA - In presenza sì, ma anche in sicurezza. In vista della riapertura delle scuole superiori, prevista dal primo febbraio, Vicenza si prepara a mettere in campo 40 steward che presidieranno le fermate dei bus, e 260 corse supplementari di Svt. Agli ingressi degli istituti della città, inoltre, gli agenti della polizia locale controlleranno l'entrata e l'uscita degli studenti.

L'attività didattica riprenderà in presenza al 50% per un periodo “di rodaggio” di tre settimane, almeno fino alla sospensione per le vacanze di Carnevale, cioè dal 15 al 17 febbraio. Dopodiché, in base all'andamento dei dati sui contagi Covid e su eventuali focolai, sarà valutata la riapertura al 75%.

Verso l'8 febbraio sarà convocato un tavolo in prefettura per fare il punto della situazione, anche in base all'andamento epidemiologico. «Fin da subito - assicura il vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron - sarà monitorata la situazione in modo da rispondere celermente a eventuali criticità».

