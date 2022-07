La guida alpina innamorato della regina delle Dolomiti: Paolo Dani tradito dalla sua Marmolada

VALDAGNO - Nessuna speranza. Esperta guida alpina Paolo Dani, 52enne di Valdagno, è tra le vittime della Marmolada. Era partito dal Vicentino con un gruppo di amici per una cordata domenicale. Per lui la regina della Dolimiti non aveva segreti: era il suo lavoro. Espertissima guida alpina Paolo portava spesso gli escursionisti in quota, di solito fino a Punta Penia per la via normale. Un percorso decisamente impegnativo che si svolge in parte su ghiacciaio, ma un'esperienza bellissima quanto intensa.