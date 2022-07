Marmolada, morto Davide Miotti: guida alpina professionista

CITTADELLA - Originario di Cittadella, iscritto ad un Cai trevigiano, Davide Miotti di 51 anni è una delle vittime della Marmolada. «Davide, purtroppo», esordisce così il presidente del Cai, Baldassa. Socio dal 2002, era una guida alpina abilitata ed esperta. Da circa 4 anni aveva intrapreso questa carriera che portava avanti unitamente a quella del commerciante nel suo negozio "Su e giù Sport" di Tezze sul Brenta che vende articoli sportivi, in particolare da montagna. Nella Marmolada c'era stato più volte. Proprio anche come guida, accompagnando altre persone. «Era una persona espertissima - spiega - So che si tende a dirlo di tutti in queste circostanze. Ma lui lo era oggettivamente. Era abilitato a fare questo. Aveva organizzato anche dei corsi e delle giornate di aggiornamento». Una delle ultime, proprio sulla Marmolada dove aveva rimarcato il modo corretto di affrontare le escursioni nel ghiacciaio. «E' stata una cosa talmente imprevedibile che anche il più esperto degli esperti non avrebbe potuto fare niente. Conoscenze che per quanto approfondite, in questo caso non potevano servire», aggiunge Baldassa.

Guida esperta, Davide era iscritto al Cai insieme alla compagna Erica

Ancora dispersa la compagna Erica Campagnaro, anno 1977. Lei e Davide Miotti, avevano due figli entrambi maggiorenni e, con il ragazzo condividevano la passione per la montagna. «Sono ore di apprensione - afferma dal Cai - Davanti ad un evento simile, le speranze sono poche ma ci sono. Ci aggrappiamo a queste e speriamo». L'uscita sulla Marmolada non era stata organizzata dal Cai di appartenenza della coppia. Il Cai è al lavoro per rendere indelebile il nome di Davide Miotti. I vertici del gruppo hanno convocato un consiglio straordinario per valutare il da farsi.

Il ricordo di amici e clienti

Alla notizia della scomparsa sono stati tanti gli amici e i conoscenti che hanno voluto dedicare a Davide Miotti un post sui social per ricordarlo. «Ti ho conosciuto da piccolo, poi, da grandi quesi saluti che mi urlavi dal parcheggio ogni volta che ti incrociavo. Non ci si incontrerà più a Sottoguda, Davide, mi mancheranno i tuoi “ciao Bionda!” Ciao Scavelon», scrive Francesca. «Ciao Davide, proteggi tutti da lassù», scrive Camillo. «Passare da te in negozio a prendere un rotolo di nastro era la scusa per chiacchierare per un paio di ore di pareti e passaggi, di cascate e ghiaccio, di salite e sciate. Ciao amico», afferma Federico. «Ciao Davide, onorata di averti conosciuto», sottolinea Eleonora. «Quante belle scalate sulle dolomiti, le tue montagne preferite, belle quanto spietate, che tu amavi da matti e dove mi hai insegnato tanto e mi una volta mi hai detto: "Guarda che xe a prima volta che Faso tirare un cliente". Grazie per la fiducia amico», scrive Alessandro.

Il negozio di Davide Miotti chiuso, il ricordo del sindaco di Cittadella

Oggi, 4 luglio, il negozio di articoli tecnici per montagna gestito da Davide a Tezze sul Brenta è rimasto chiuso. «Ricordo Davide come un ragazzo in gamba, un esperto di alpinismo, aveva fatto della sua passione un lavoro, con lui la moglie Erica Campagnaro, una coppia unita, siamo davvero addolorati per questa tragedia - dice il sindaco di Cittadella Luca Pierobon, amico d'infanzia della coppia - Erano nati e cresciuti a Cittadella, - aggiunge il sindaco - siamo quasi coetanei e abbiamo passato molte serate insieme da ragazzi. Più di 20 anni fa avevano aperto questo negozio super specializzato per arrampicate ed escursioni in montagna. Si erano per quello trasferiti a Tezze, ma le loro origini sono qui. Siamo davvero addolorati per la famiglia».