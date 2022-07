Marmolada, chi sono le vittime e i dispersi

Sei le vittime, quattro sono state identificate, fra queste ci sarebbe il padovano Davide Miotti, guida alpina di Padova e titolare di un negozio a Tezze sul Brenta. Altre due vittime sarebbero delle province di Treviso e Vicenza. Le notizie arrivano a singhiozzo e la situazione è in continua evoluzione.

I nomi delle persone coinvolte

Tra le persone coinvolte nella tragedia sulla Marmolada ci sarebbero quindi il padovano Davide Miotti di Cittadella, assieme alla moglie 45enne Erica Campagnaro che risulta ancora dispersa. Sempre fra i dispersi ci sarebbero i quattro vicentini, 3 escursionisti, appartenenti alla sezione Cai di Malo, e una guida. Fra questi ci sarebbero Paolo Dani di Valdagno e Filippo Bari, 27 anni residente a Malo e papà di un bimbo.

E proprio di Filippo Bari è comparso in queste ore sui social un selfie che riprende il giovane ieri sulla vetta della Marmolada, prima del crollo del seracco.

Il ferito gravissimo a Treviso: ancora senza nome

Il paziente trasferito ieri, 3 luglio, al Ca’ Foncello dopo la tragedia della Marmolada presentava al momento del ricovero politrauma e ipotermia. Dopo le prime valutazioni è stato sottoposto a embolizzazione per lesioni agli organi interni. Gli accertamenti successivi hanno evidenziato un importante edema cerebrale la cui origine è in fase di definizione. Le condizioni cliniche attuali sono stabili: la prognosi rimane riservata. Il paziente, la cui identità resta al momento sconosciuta, è tuttora sedato e intubato.

Le auto parcheggiate: indizi per dare un nome alle vittime

La Questura di Trento sta cercando conferme delle persone coinvolte nel disastro della Marmolada anche attraverso le auto lasciate la scorsa notte nei parcheggi solitamente utilizzati dagli escursionisti. Attualmente, risultano circa una decina di automobili di cui ancora non si è riusciti a individuare i proprietari. «Si tratta di un dato molto aleatorio, perché un escursionista lascia spesso l'auto dove trova posto e poi si sposta anche di molti chilometri, fermandosi a dormire nei bivacchi. Per noi ha particolare rilievo solo se un conoscente ci comunica che non ha più notizie del proprietario dell'automobile», ha però spiegato il questore vicario di Trento, Luigi Di Ruscio. A quanto specificato da Di Ruscio, oltre al personale impegnato nelle indagini, vi sono anche una decina di agenti specializzati del Centro addestramento alpino di Moena che collaborano direttamente con il Soccorso alpino. «Vi è un grande sforzo di tutto il personale della Questura di Trento», ha concluso il questore.