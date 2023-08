Nuoto, Ceccon non si ferma: vittoria nei 200 stile libero ai campionati estivi

A Thomas Ceccon le gare non bastano mai: giusto il tempo di atterrare dai Mondiali di Fukuoka (nel bagaglio tre medaglie, di cui una d’oro, e uno strascico di polemiche per la staffetta andata di traverso) e il più eclettico dei nuotatori azzurri mette subito alla prova il suo programma a distanza e stili variabili.

Al Foro Italico, dove sono cominciati oggi i campionati estivi di categoria, Ceccon si è presentato la mattina nei 100 farfalla ed ha stampato il miglior tempo, 51.73.

Ha poi rinunciato alla finale, per dedicarsi alla serie migliore dei 200 stile libero, che sono nel suo mirino in chiave “darò una mano alla staffetta”, ma non solo: ha vinto la gara con il tempo di 1:47.27, passaggio a 51.69. Per domani Thomas ha previsto i 200 farfalla.

Sarà in gara, pure lui reduce dal Mondiale, Lorenzo Zazzeri che è iscritto nei 100 stile libero. I campionati al Foro Italico, Stadio del Nuoto, dureranno fino all’8 agosto; fino a giovedì seniores e ragazzi, dal 4 all’8 juniores e cadetti. Presenti nelle prime due categorie 941 atleti per 272 società e negli juniores e cadetti 1083 atleti tesserati per 252 società.