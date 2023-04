Non ricevono lo stipendio due muratori per protesta salgono sulla gru e bloccano la costruzione del palazzo

VICENZA - Non hanno ricevuto alcune mensilità dello stipendio da muratori e per protesta, oggi 26 aprile, sono saliti a decine di metri su una gru bloccando il cantiere per avere quanto dovuto. L'episodio è avvenuto a Valdagno, dove due operai nordafricani hanno inscenato la protesta, bloccando la costruzione di un paio di palazzi per un complesso residenziale. Sul posto sono giunti i Carabinieri, i Vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118, che hanno avviato una trattativa per far scendere i due. Dopo circa due ore, i due operai sono scesi e sono stati accompagnati alla caserma dell'Arma.