Il giallo della morte di Clelia: denunciato un 23enne, le avrebbe dato della ketamina

VICENZA - Un ragazzo di 22 anni, residente a Schio (Vicenza), è stato denunciato dai Carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti e morte come conseguenza di altro delitto. Sulla base di dichiarazioni raccolte dagli investigatori, nonché altre indagini di tipo tecnico, il giovane avrebbe ceduto più volte ad una sua amica, Clelia Comparin, anche lei ventenne, poi deceduta per overdose, della ketamina nonostante fosse a conoscenza delle condizioni di salute e dipendenza della vittima. I militari, dando esecuzione ad un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Vicenza, hanno perquisito l'abitazione del 22enne dove è stato rinvenuto e posto sotto sequestro materiale atto al confezionamento dello stupefacente, la somma contante di 60 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio, e tre telefoni cellulari. Per il prosieguo della vicenda si rimane in attesa dei risultati dell'esame autoptico.