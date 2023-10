Marostica. Non si ferma all'alt e parte l'inseguimento, in auto aveva grimaldelli, chiavi inglesi e un'ascia: 19enne arrestato

MAROSTICA (VICENZA) - Un inseguimento a folle velocità in mezzo al traffico dopo non essersi fermato all'alt. È così che è stato arrestato dai carabinieri un 19enne originario della provincia di Torino, senza fissa dimora sul territorio nazionale, nullafacente e con precedenti penali.

Il giovane era in auto con sua moglie e i suoi figli minori. Era stato notato dagli agenti, insospettiti dal suo comportamento, nei pressi della rotonda di Corso delle ceramica ieri, linedì 9 ottobre, verso le 18.30.

Così, dopo essersi avvicinati al veicolo, in marcia, hanno impartito l’alt attraverso l’utilizzo dei segnali luminosi e le sirene. Il conducente si è quindi dato alla fuga in direzione del vicino Viale Vicenza, iniziando, a forte velocità, a superare le auto incolonnate nel traffico, che procedevano a velocità moderata.

Dopo un lungo inseguimento, tuttavia, gli operanti sono riusciti a raggiungere il veicolo e a fermarlo, procedendo al controllo: nell’abitacolo sono stati così scoperti diversi grimaldelli, tra i quali delle forbici, delle chiavi inglesi ed un’ascia, che il giovane non era in grado di giustificare. Il 19enne è stato dunque immediatamente arrestato per resistenza e deferito in stato di libertà per il possesso ingiustificato dei grimaldelli.

L’arrestato è stato poi trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del rito per direttissima tenutosi nella mattinata odierna, all’esito del quale, il Giudice presso il Tribunale di Vicenza, ha convalidato l’arresto e ha stabilito la pena pecuniaria di 450 euro quale conversione di mesi 3 di reclusione, disponendone l’immediata liberazione.