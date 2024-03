Vicenza. Insulta e umilia i figli della compagna, arrestato per maltrattamenti

VICENZA - Un uomo residente nel Vicentino, G.A., è stato arrestato oggi, 20 marzo, per il reato di maltrattamenti in famiglia dagli agenti della Questura berica. Stamani gli investigatori della sezione reati contro la persona e in danno di minori della Squadra Mobile hanno dato esecuzione nei suoi confronti al provvedimento di custodia cautelare in carcere, disposto dall'Ufficio del Gip del capoluogo berico.

L'attività investigativa diretta dalla Procura di Vicenza ha evidenziato come nel corso della convivenza familiare, l'uomo abbia maltrattato i due figli minori della compagna, sottoponendoli a vessazioni e a violenze fisiche e psicologiche, in particolare umiliazioni, privazioni, frasi ingiuriose e denigratorie, percosse e minacce di lesioni.