Malore mentre va al funerale del suo migliore amico, Antonio di Tezze sul Brenta è morto dopo una settimana di agonia

TEZZE SUL BRENTA (VICENZA) - Ha un malore mentre va in chiesa al rosario dell’amico. Dopo una settimana di agonia se ne è andato così Antonio Pellanda, 73 anni, carrozziere di professione conosciutissimo in tutta la zona. Il 28 settembre muore il suo più caro amico: Luciano Ruffato, 70 anni, conosciuto come “Zio Luciano”, re del liscio in tv. La loro è un’amicizia lunga 40 anni che si è conclusa con lo stesso destino. Si conoscono da ragazzi e da quel momento resteranno amici fino all’ultimo istante. Condividono gioie e dolori fino alla fine. Venerdì scorso, 29 settembre, il 73enne non voleva mancare al rosario nella chiesa di San Marco di Camposampiero (Padova) convito di andare il giorno dopo a dare l’ultimo saluto all’amico di sempre. Pellanda aveva seguito il 70enne in tutte le sue imprese artistiche e televisive. Venerdì scorso con la sua auto si era diretto verso la chiesetta ma purtroppo non ci è mai arrivato. Nel tragitto il carrozziere ha un malore improvviso. Probabilmente aveva intuito che qualcosa non andava e si era affrettato a parcheggiare sul ciglio della strada poco prima della casa di Ruffato.

Il destino ha voluto che in quel momento passasse una Gazzella dei carabinieri che vedendo l’uomo in difficoltà hanno allertato i soccorsi. Dopo aver chiamato l’ambulanza il 73enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cittadella. Al suo arrivo il quadro clinico era già gravissimo: ischemia celebrare. Purtroppo non ce l’ha fatta e mercoledì mattina il suo cuore ha smesso di battere per sempre. A piangere la scomparsa di Pellanda c’è la moglie Giuditta con il figlio Luca, i parenti e gli amici più cari. I funerali si svolgeranno domani, 6 ottobre, alle 15.30 nella chiesa di Stroppari di Tezze sul Brenta.