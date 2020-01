Furiosa lite tra due fidanzati di 23 anni: botte e danni all'auto di lei

VICENZA - Potrebbe esserci la gelosia alla luce di furioso litigio avvenuto nella serata di ieri, lunedì 6 gennaio, in un appartamento di via Fusinieri a Vicenza tra due giovani fidanzati, entrambi di 23 anni. Ad evitare il peggio ci ha pensato la Polizia di Stato che è intervenuta sul posto con una pattuglia della Squadra Volanti.



Secondo quanto ricostruito dagli agenti la ragazza, residente a Valdagno, nel pomeriggio si era recata a casa del fidanzato (che vive assieme ai genitori) per trascorrere la festività dell'Epifania, ma dopo alcune ore i due hanno iniziato a discutere e poi a litigare. Il giovane, ad un certo punto, avrebbe dato in escandescenza per motivi appunto di gelosia. La ragazza ha poi raccontato ai poliziotti di essere stata strattonata, afferrata per i capelli e colpita più volte con calci, per poi vedersi sottrarre le chiavi dell’auto: il fidanzato, sempre secondo il suo racconto, avrebbe quindi preso la sua utilitaria e dal parcheggio condominiale l'ha spostata, abbandonandola in strada con il motore acceso, per poi prendere a calci la stessa vettura.



Il ragazzo, interrogato dai poliziotti, ha ammesso di aver colpito l'auto con alcuni calci, ma nega di avere picchiato la fidanzata, sostenendo invece di essere lui ad essere stato aggredito e malmenato in casa. La 23enne si è recata in ospedale al San Bortolo per accertamenti (non avrebbe comunque riportato ferite) ed ha ora facoltà di presentare una denuncia. © RIPRODUZIONE RISERVATA