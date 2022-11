La sindaca sul volantino con il volto tumefatto per le botte: un trucco per sensibilizzare sulla giornata contro la violenza alle donne

SAREGO - Un occhio tumefatto, la bocca ferita e una mano aperta per dire «no» alla violenza. Ma quel volto, nel volantino distribuito per ricordare le iniziative nel comune di Sarego, in provincia di Vicenza, in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, non è uno qualunque ma quello, truccato, della prima cittadina Jessica Giacomello, che ha deciso di diventare testimonial di questa ricorrenza.

«La scelta di metterci la faccia - ha spiegato il sindaco - è arrivata parlando con un'amica e così ho deciso di mettermi in gioco per sensibilizzare i miei concittadini». La foto, scattata nel suo ufficio in Comune di fronte al Gonfalone, ha fatto il giro del Vicentino raccogliendo molti commenti positivi.

La sindaca Jessica Giacomello ritratta in municipio con il volto truccato per fingere tumefazioni e botte, un modo di ricordare la giornata contro la violenza sulle donne (dal sito del Comune di Sarego)

Il volantino è stato realizzato e diffuso anche per invitare tutta la cittadinanza, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, sabato 26 novembre, agli eventi programmati dal municipio: alle 10 l'inaugurazione di una panchina rossa, posizionata vicino alla sede municipale di Sarego; alle 18 la presentazione del libro "Prima avevo te" di Raffaella Molon Battaglia, alla tenuta Monte della Nebbia, in via Grotte 22 a Sarego.